В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: какие новые сроки

На сегодняшнем заседании народные депутаты поддержали законопроекты №13172 и 13173. Накануне они были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

За продление военного положения проголосовали 357 народных депутатов.



Фото: голосование в парламенте за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

Продление всеобщей мобилизации поддержали 346 нардепов.





Фото: голосование в парламенте за продление всеобщей мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Против продления военного положения и мобилизации проголосовал только нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Стоит напомнить, что это уже 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Соответствующие документы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Военное положение и мобилизация

Напомним, впервые военное положение было введено в Украине утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. Затем этот срок продлевался, а в мае 2022 года его продолжительность увеличили до трех месяцев.

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продлевали в феврале этого года. Тогда Зеленский уже 14 раз подписал соответствующие законы.

В Украине военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Его действие предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Во время военного положения могут действовать ограничения и меры: