В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: які нові терміни

На сьогоднішньому засіданні народні депутати підтримали законопроекти №13172 і №13173. Напередодні вони були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів.

Фото: голосування у парламенті за продовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

Продовження загальної мобілізації підтримали 346 нардепів.





Фото: голосування у парламенті за продовження загальної мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Проти продовження воєнного стану та мобілізації проголосував лише нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Варто нагадати, що це вже 15-те продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.

Відповідні документи має підписати президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізація

Нагадаємо, вперше воєнний стан було запроваджено в Україні зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Потім цей строк подовжувався, а у травні 2022 року його тривалість збільшили до трьох місяців.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у лютому цього року. Тоді Зеленський вже 14 раз підписав відповідні закони.

В Україні воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Його дія передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.

Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи: