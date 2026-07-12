RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию

09:57 12.07.2026 Вс
1 мин
До какого срока могут действовать новые ограничения?
aimg Мария Науменко
Фото: народные депутаты голосуют в сессионном зале Верховной Рады (Getty Images)

В Украине готовятся еще раз продолжить действие военного положения и общей мобилизации. Парламент может рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Железный нардеп" народного депутата Ярослава Железняка.

По словам депутата, уже в ближайшее время президент Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Как утверждает Железняк, документы будут предусматривать продление их действия еще на 90 дней - со 2 августа по 31 октября 2026 года.

По его информации, парламент может рассмотреть эти законопроекты во время ближайшей пленарной недели – 14-15 июля.

В случае поддержки документов это станет уже 20-м голосованием Верховной Рады нынешнего созыва по продолжению военного положения и всеобщей мобилизации.

Железняк также иронически прокомментировал очередное продолжение, отметив, что "прием заявок на "свидетелей выборов уже в сентябре" закрыт", намекнув на отсутствие оснований ожидать проведения выборов осенью.

Напомним, вместе с продлением военного положения в Украине продолжают действовать и правила мобилизации.

Ранее Министерство обороны разъяснило, чем отличаются отсрочка и бронирование, а также сообщило, что большинство отсрочок сейчас продолжается автоматически.

Ранее адвокат Татьяна Лебедева рассказала в комментарии РБК-Украина, при каких условиях могут исчезнуть отсрочка и бронирование.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобилизация в УкраинеВерховная радаЯрослав ЖелезнякУкраина