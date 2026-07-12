В Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию

По словам депутата, уже в ближайшее время президент Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Как утверждает Железняк, документы будут предусматривать продление их действия еще на 90 дней - со 2 августа по 31 октября 2026 года.

По его информации, парламент может рассмотреть эти законопроекты во время ближайшей пленарной недели – 14-15 июля.

В случае поддержки документов это станет уже 20-м голосованием Верховной Рады нынешнего созыва по продолжению военного положения и всеобщей мобилизации.

Железняк также иронически прокомментировал очередное продолжение, отметив, что "прием заявок на "свидетелей выборов уже в сентябре" закрыт", намекнув на отсутствие оснований ожидать проведения выборов осенью.