В Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию
В Украине готовятся еще раз продолжить действие военного положения и общей мобилизации. Парламент может рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Железный нардеп" народного депутата Ярослава Железняка.
По словам депутата, уже в ближайшее время президент Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
Как утверждает Железняк, документы будут предусматривать продление их действия еще на 90 дней - со 2 августа по 31 октября 2026 года.
По его информации, парламент может рассмотреть эти законопроекты во время ближайшей пленарной недели – 14-15 июля.
В случае поддержки документов это станет уже 20-м голосованием Верховной Рады нынешнего созыва по продолжению военного положения и всеобщей мобилизации.
Железняк также иронически прокомментировал очередное продолжение, отметив, что "прием заявок на "свидетелей выборов уже в сентябре" закрыт", намекнув на отсутствие оснований ожидать проведения выборов осенью.
Напомним, вместе с продлением военного положения в Украине продолжают действовать и правила мобилизации.
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