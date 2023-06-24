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В Днепре прозвучали взрывы. Работает ПВО

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Днепр, Суббота 24 июня 2023 03:05
В Днепре прозвучали взрывы. Работает ПВО Фото: взрывы в Днепре раздались 24 июня, в области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре послышались звуки взрывов в ночь 24 июня, на фоне объявленной масштабной воздушной тревоги. В области работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Звуки взрывов прозвучали около 02:40. Примерно за час до этого в городе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги.

В командовании Воздушных сил заявили, что в Днепропетровской области работает ПВО. Также военные предупреждали об угрозе вражеских атак с использованием ударных дронов и ракет.

Также жителей Днепропетровской области призывали не игнорировать воздушную тревогу, оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

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Днепропетровская область Взрыв воздушная тревога
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