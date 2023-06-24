В Киеве обломки ракет упали на автостоянку и многоэтажку, есть раненые
Ночью 24 июня Россия снова атаковала Киев, в Соломенском районе ракета попала в автомобильную стоянку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, бригады экстренных служб уже на месте.
"Дымение и на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют", - сообщил он.
В КГВА уточнили, что падение обломков произошло на 24-этажное здание, в результате чего возникли разрушения и воспламенения на 16, 17 и 18 этажах.
"Пока известно о 2-х пострадавших. Одному оказали медицинскую помощь на месте, другой госпитализирован. Информация уточняются", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Ночная атака 24 июня
Ночью, 24 июня, россияне снова обстреляли территорию Украины - во всех регионах объявлена воздушная тревога, сообщали о пусках ракет по нескольким направлениям.
На момент публикации известно о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Николаеве.
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