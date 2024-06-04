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Графики не работают. В Киеве ввели экстренные отключения света

Киев, Вторник 04 июня 2024 14:45
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Графики не работают. В Киеве ввели экстренные отключения света Фото: в Киеве ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 4 июня, применяют экстренные отключения света. Графики плановых отключений пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго" дал команду на экстренные отключения. Графики не работают", - написал Коваленко.

Отметим, что еще вчера жителей столицы предупреждали, что для города увеличился дефицит электроэнергии. А потому на сегодняшний день были запланированы значительнее, чем вчера, ограничения при отключениях света, в частности с привлечением "светло-серой" зоны из графиков.

Что известно о ситуации с электроэнергией

Напомним, что главная причина применения отключений по стране - это последствия уже шести ракетных ударов России по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Как объясняют энергетики, для преодоления дефицита привлекается импорт и аварийная помощь из стран Европы, но из-за масштабности повреждений этого не хватает. Поэтому "Укрэнерго" применяет меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

При этом сегодня дефицит в энергосистеме стал еще больше, чем вчера. Причиной тому является повышение потребления из-за использования кондиционеров, облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран ЕС.

Заметим, что задачей "Укрэнерго" является доведение лимитов в разные регионы, которые уже формируют графики отключений. Отдельно о каждой области и где найти графики РБК-Украина писало в отдельном материале.

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Киев Электроэнергия Отключения света
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