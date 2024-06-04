Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света

Вслед за столицей в ряде областей Украины также ввели экстренные графики отключений света.

Подробнее о том, в каких областях Украины применены экстренные отключения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях", - сообщили в ДТЭК.

В то же время, по данным "Суспільного", аварийные отключения применены в Харькове и области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в объединенной энергосистеме Украины фиксируется значительный дефицит мощности из-за повреждения российским агрессором объектов энергетической инфраструктуры.

"Поэтому сегодня, по приказу НЭК Укрэнерго, с 14:49 по всей Кировоградской области введены графики аварийных отключений электроснабжения", - сказал он.

Кроме того, специальные графики аварийных отключений будут применены в Николаевской и Закарпатской областях.

Отметим, что специальный график аварийных отключений - это разновидность отключений, применяемая по приказу НЭК Укрэнерго, когда ситуация в энергосистеме чрезвычайно критична.

Обновлено в 15:50.

Директор компании YASNO Сергей Коваленко в 15:50 отметил, что Киев должен вернуться к графикам.

Обновлено в 16:00.

По данным "Укрэнерго", несмотря на неоднократные требования к облэнерго соблюдать доведенные до области лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти.

"Когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", - пояснили в компании.

По словам "Укрэнерго", эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.