В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты используют для ударов по Украине свои дроны и ракеты. Последние несколько месяцев враг целится по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за таких террористических атак РФ в Украине ежедневно отключают свет бытовым потребителям и промышленности в рамках графиков.

В частности, завтра, 25 июня, графики будут действовать на протяжении всех суток.

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