В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света

В Украине во вторник, 25 июня, отключения света по графикам будут происходить в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" отметили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.

Причина таких ограничений - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.

В то же время в компании добавили, что питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.