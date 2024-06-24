В Україні знову оголосили масштабну тривогу через МіГ

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти використовують для ударів по Україні свої дрони та ракети. Останні кілька місяців ворог цілиться по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Через такі терористичні атаки РФ в Україні щодня відключають світло побутовим споживачам і промисловості в рамках графіків.

Зокрема, завтра, 25 червня, графіки діятимуть упродовж усієї доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.