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В Україні знову оголосили масштабну тривогу через МіГ

Ілюстративне фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 24 червня, увечері вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. Причина - зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними ПС, ракетну небезпеку оголошено по всій території України, оскільки росіяни підняли МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область).

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Зазначимо, що під час зльоту МіГ-31К у всіх регіонах України постійно оголошують повітряну тривогу. Це пояснюється тим, що такий російський літак може атакувати українську територію гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Радіус їхньої дії охоплює всю Україну.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти використовують для ударів по Україні свої дрони та ракети. Останні кілька місяців ворог цілиться по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Через такі терористичні атаки РФ в Україні щодня відключають світло побутовим споживачам і промисловості в рамках графіків.

Зокрема, завтра, 25 червня, графіки діятимуть упродовж усієї доби.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога