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В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа

Украина, Понедельник 24 июня 2024 21:59
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В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГа Иллюстративное фото: в Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 24 июня, вечером второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. Причина - взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным ВС, ракетная опасность объявлена по всей территории Украины, поскольку россияне подняли МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижегородская область).

В Украине снова объявили масштабную тревогу из-за МиГаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Отметим, что при взлете МиГ-31К во всех регионах Украины постоянно объявляют воздушную тревогу. Это объясняется тем, что такой российский самолет может атаковать украинскую территорию гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Радиус их действия охватывает всю Украину.

Обновлено 22:09

В Украине объявили отбой воздушной тревоги из-за МиГ-31К.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты используют для ударов по Украине свои дроны и ракеты. Последние несколько месяцев враг целится по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за таких террористических атак РФ в Украине ежедневно отключают свет бытовым потребителям и промышленности в рамках графиков.

В частности, завтра, 25 июня, графики будут действовать на протяжении всех суток.

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