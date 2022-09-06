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У Міноборони анонсували затвердження добровільного військового обліку для жінок

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 21:28
У Міноборони анонсували затвердження добровільного військового обліку для жінок Фото: у Міноборони анонсували затвердження добровільного військового обліку для жінок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною, затвердять вже скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram.

За її словами, скоро офіційно ніяких обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

При цьому буде затверджений виключно добровільний порядок постановки українок на військовий облік.

Варто зауважити, що в жовтні 2022 року в силу повинен вступити наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку з професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, Харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Нагадаємо, раніше Міноборони внесло законопроект у Раду, який спрямований на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.

Документом пропонується зробити військовий облік для жінок офіційно добровільним. Він уже був підтриманий у профільному комітеті.

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