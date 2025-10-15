В Украине снова действуют аварийные отключения света: каких областей касается

Кировоградская область

По данным "Кировоградоблэнерго", в регионе 15 октября с 7:49 по распоряжению "Укрэнерго" ввели аварийные отключения электричества.

По состоянию на 09:40 в регионе были отменены аварийные отключения электричества.

Днепропетровская область

Также в ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:40 ДТЭК сообщило об отмене экстренных отключений электроэнергии в регионе.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что 15 октября с 7:34 в регионе применен график аварийного отключения электроэнергии. Причина введения ГАВ - последствия российских атак на объекты энергетики. Свет потребителям восстановят после ликвидации аварийной ситуации.

По состоянию на 9:40 в Полтавской области было получено указание на отмену графиков аварийных отключений.

Харьковская область

В то же время, в Лозовской громаде, что на Харьковщине, сообщили об атаке врага на энергетические объекты Украины. В связи с этим возникли проблемы с электроснабжением.

"Обесточено коммунальное предприятие "Лозоваяводосервис". Запускаем альтернативное питание. Водоснабжение должны восстановить уже в ближайшее время", - сообщили местные власти.

Позже в "Харьковоблэнерго" уточнили, что по команде НЭК "Укрэнерго" по Харьковской области применены графики аварийных отключений.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - сообщили в ОВА.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. По состоянию на 09:00 ГАО действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.

Черниговская область

Стоит напомнить, что после длительных российских ударов с начала октября в регионе действуют почасовые графики отключения света.

"Если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, планируем в течение дня уменьшить объем ограничений. Как и раньше, очень просим всех быть максимально экономными", - сообщили в АО "Черниговоблэнерго".



Свет в Киеве частично исчезло

Стоит напомнить, что вчера вечером в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах Киева начались проблемы со светом. Также отключения фиксировались в Днепровском и Дарницком районах столицы. В ДТЭК объяснили, что такая ситуация возникла из-за аварии на высоковольтных линиях.