В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується

Кіровоградська область

За даними "Кіровоградобленерго", у регіоні 15 жовтня з 7:49 за розпорядженням "Укренерго" ввели аварійні відключення електрики.

Дніпропетровська область

Також у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" повідомили, що 15 жовтня з 7:34 у регіоні застосований графік аварійного відключення електроенергії. Причина запровадження ГАВ - наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Світло споживачам відновлять після ліквідації аварійної ситуації.

Харківська область

Водночас, у Лозівській громаді, що на Харківщині, повідомили про атаку ворога на енергетичні об'єкти України. У зв'язку з цим виникли проблеми з електропостачанням.

"Знеструмлене комунальне підприємство "Лозоваводосервіс". Запускаємо альтернативне живлення. Водопостачання мають відновити вже найближчим часом", - повідомила місцева влада.

Згодом у "Харківобленерго" уточнили, що за командою НЕК "Укренерго" по Харківській області застосовані графіки аварійних відключень.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 15 жовтня з 07:35 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - повідомили в ОВА.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. Станом на 09:00 ГАВ діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Чернігівська область

Варто нагадати, що після тривалих російських ударів з початку жовтня у регіоні діють погодинні графіки відключення світла.

"Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень. Як і раніше, дуже просимо усіх бути максимально ощадливими", - повідомили в АТ "Чернігівобленерго".



Світло в Києві частково зникло

Варто нагадати, що вчора ввечері в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва почалися проблеми зі світлом. Також відключення фіксувались в Дніпровському та Дарницькому районах столиці. У ДТЕК пояснили, що така ситуація виникла через аварію на високовольтних лініях.