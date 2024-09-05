В Украине изменят процедуру приватизации государственных банков

По его данным, проект за основу поддержали 249 депутатов.

"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", – написал он.

Кроме того, народный депутат Ирина Геращенко сообщила о том, глава налогового комитета Даниил Гетманцев под стенограмму заявил, что ни при каких условиях во время войны Сбербанк и Укрэксимбанк не попадут под приватизацию, как системные банки, от функционирования которых зависит бюджетная и социальная сферы. К тому же это высокодоходные банки, пополняющие государственный бюджет.

Законопроект предлагает расширить действие действующего закона о продаже на все банки государственного сектора.

Проект закона:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажа которым готова рассмотреть государство;

разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продажам и процедуре самой продажи;

обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор; приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.

В то же время, россияне к участию в приватизации не допускаются.

Государственные банки

Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.

Последние меморандумы с МВФ предполагают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовиться к приватизации.