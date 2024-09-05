В Украине изменят процедуру приватизации государственных банков

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Можно будет продавать часть акций госбанков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект за основу поддержали 249 депутатов.
"Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре", – написал он.
Кроме того, народный депутат Ирина Геращенко сообщила о том, глава налогового комитета Даниил Гетманцев под стенограмму заявил, что ни при каких условиях во время войны Сбербанк и Укрэксимбанк не попадут под приватизацию, как системные банки, от функционирования которых зависит бюджетная и социальная сферы. К тому же это высокодоходные банки, пополняющие государственный бюджет.
Законопроект предлагает расширить действие действующего закона о продаже на все банки государственного сектора.
Проект закона:
В то же время, россияне к участию в приватизации не допускаются.
Напомним, в Украине шесть государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Первый инвестиционный банк. Их доля в чистых активах банков на 1 июля 2024 года составляет 56,6%.
Последние меморандумы с МВФ предполагают, что два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовиться к приватизации.
Как заявил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, государство будет снижать долю в капитале банков, но приватизация Ощадбанка во время военного положения вряд ли возможна.
Член правления ПриватБанка Евгений Заиграев также считает, что продажа банка целесообразна только после окончания войны .