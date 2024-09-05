В Україні змінять процедуру приватизації державних банків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Можна буде продавати частину акцій держбанків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт за основу підтримали 249 депутатів.
"Це вимога Світового банку, тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні", - написав він.
Крім того, народний депутат Ірина Геращенко повідомила про те, голова податкового комітету Данило Гетманцев під стенограму заявив, що за жодних умов в час війни Ощадбанк і Укрексімбанк не потраплять під приватизацію, як системні банки, від функціонування яких залежить бюджетна і соціальна сфери. До того ж це високоприбуткові банки, які поповнюють державний бюджет.
Законопроєктом пропонується розширити дію чинного закону про продаж на всі банки державного сектору.
Проєкт закону:
Водночас росіяни до участі в приватизації не допускаються.
Нагадаємо, в Україні шість державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Перший інвестиційний банк. Їхня частка в чистих активах банків на 1 липня 2024 року становить 56,6%.
Останні меморандуми з МВФ передбачають, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації.
Як заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, держава знижуватиме частку у капіталі банків, але приватизація Ощадбанку під час воєнного стану навряд чи можлива.
Член правління ПриватБанку Євген Заіграєв також вважає, що продаж банку доцільний лише після закінчення війни.