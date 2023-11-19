В Украине изменили стоимость платных номерных знаков: что известно

Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на едином уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"Правительство изменило стоимость платных номерных знаков для авто. Теперь их стоимость на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2000 грн", - сообщили в МВД.
Кроме того, с учетом высокого спроса и ограниченного предложения изменена стоимость отдельных платных номерных знаков, а именно:
В то же время, учитывая низкий спрос и высокое предложение, существенно уменьшена стоимость номерных платных знаков с цифрой "6", а именно:
Важно, что обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.
В министерстве отметили, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию личности. Между тем подавляющее большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными.
"Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить в специальном сервисе", - заявили в министерстве.
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