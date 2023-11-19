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В Украине изменили стоимость платных номерных знаков: что известно

Фото: в Украине изменили стоимость платных номерных знаков для авто (grad.ua)
Автор: Карина Левицкая

Теперь стоимость номерных знаков на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на едином уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Правительство изменило стоимость платных номерных знаков для авто. Теперь их стоимость на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов и мотоциклов устанавливается на уровне 2000 грн", - сообщили в МВД.

Кроме того, с учетом высокого спроса и ограниченного предложения изменена стоимость отдельных платных номерных знаков, а именно:

  • номерные знаки 0001, 0007 и 7777 - 80 000 гривен;
  • четыре одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) - 50 000 гривен;
  • последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 - 50 000 гривен;
  • двух последовательных пар одинаковых цифр - 15 000 гривен;
  • из последовательных цифр 0123 и 1234 - 15 000 гривен;
  • начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковые - 10 000 гривен.

В то же время, учитывая низкий спрос и высокое предложение, существенно уменьшена стоимость номерных платных знаков с цифрой "6", а именно:

  • цифр 0006 и 6666 - 10 000 гривен;
  • из четырех цифр - двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 - 4000 гривен;
  • из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4000 гривен.

Важно, что обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

В министерстве отметили, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию личности. Между тем подавляющее большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными.

"Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить в специальном сервисе", - заявили в министерстве.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

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Также сообщалось, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, коснувшиеся учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить буквой "Н".

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