В Україні змінили вартість платних номерних знаків для авто: що відомо

"Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто. Відтепер їх вартість на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2000 грн", - повідомили в МВС.

Окрім того, з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінено вартість окремих платних номерних знаків, а саме:

номерні знаки 0001, 0007 та 7777 - 80 000 гривень;

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) - 50 000 гривень;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 - 50 000 гривень;

двох послідовних пар однакових цифр - 15 000 гривень;

з послідовних цифр 0123 та 1234 - 15 000 гривень;

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 гривень.

Водночас ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшено вартість номерних платних знаків із цифрою "6", а саме:

цифр 0006 та 6666 - 10 000 гривень;

із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4000 гривень;

із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд - 4000 гривень.

Важливо, що оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

В міністерстві наголосили. що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Тим часом як переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безплатними.

"Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі", - заявили в міністерстві.

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