В Україні змінили вартість платних номерних знаків для авто: що відомо

Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на єдиному рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
"Уряд змінив вартість платних номерних знаків для авто. Відтепер їх вартість на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2000 грн", - повідомили в МВС.
Окрім того, з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінено вартість окремих платних номерних знаків, а саме:
Водночас ураховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшено вартість номерних платних знаків із цифрою "6", а саме:
Важливо, що оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.
В міністерстві наголосили. що платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Тим часом як переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безплатними.
"Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі", - заявили в міністерстві.
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