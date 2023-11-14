В Украине изменили стоимость платных номерных знаков для автомобилей: сколько стоят

Номерные знаки на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов устанавливаются на уровне 2000 гривен.

Изменения отдельных платных знаков:

0001, 0007 и 7777 - 80 000 гривен;

Четыре одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) - 50 000 гривен;

Комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 - 50 000 гривен;

Двух последовательных пар одинаковых цифр - 15 000 гривен;

Последовательные цифры 0123 и 1234 - 15 000 гривен;

Начинаются с двух нулей, а последующие цифры не одинаковые - 10 000 гривен.

Какие еще номера затронули изменения в ценах

Также была уменьшена стоимость платных знаков с цифрой "6":

0006 и 6666 - 10 000 гривен;

Четыре цифры - две последовательные пары одинаковых цифр, одна из которых 66 - 4000 гривен.

Стоимость указана без НДС, касается автомобилей и автобусов. Заместитель Министра внутренних дел Драпятый Богдан сообщила, что следующим шагом станет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования изготавливать номерные знаки установленного образца.

Изменения для водителей в 2023 году

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Недавно правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Следовательно, ПДД стали более приближены к стандартам Европейского союза.

Также сообщалось, что в Украине внесли изменения в Правила дорожного движения, коснувшиеся учебных транспортных средств. Букву "У" решили заменить буквой "Н".