В Украине изменили стоимость платных номерных знаков для автомобилей: сколько стоят

Кабинет министров Украины принял изменения относительно стоимости платных номерных знаков для автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Номерные знаки на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов устанавливаются на уровне 2000 гривен.
Изменения отдельных платных знаков:
Также была уменьшена стоимость платных знаков с цифрой "6":
Стоимость указана без НДС, касается автомобилей и автобусов. Заместитель Министра внутренних дел Драпятый Богдан сообщила, что следующим шагом станет доставка номерных знаков по почте и предоставление возможности субъектам хозяйствования изготавливать номерные знаки установленного образца.
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