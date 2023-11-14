В Україні змінили вартість платних номерних знаків для автомобілів: скільки коштують

Кабінет міністрів України ухвалив зміни щодо вартості платних номерних знаків для автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Номерні знаки на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів встановлюються на рівні 2000 гривень.
Зміни окремих платних знаків:
Також було зменшено вартість платних знаків із цифрою "6":
Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів і автобусів. Заступник Міністра внутрішніх справ Драп'ятий Богдан повідомила, що наступним кроком стане доставка номерних знаків поштою та надання можливості суб'єктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.
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