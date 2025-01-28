В Украине изменили срок заключения контракта для военных капелланов, - Минобороны

Согласно новым правилам, копии мандатов будет предоставлять Государственная служба по этнополитике и свободе совести, а не религиозные организации. При увольнении капелланов военные формирования будут информировать как эту службу, так и соответствующие органы исполнительной власти.

"Эти изменения - не просто совершенствование процедур, а забота о наших военных, которые ежедневно защищают Украину. Стремимся устранить лишние преграды и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной", - отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.



Новые правила будут способствовать надлежащему укомплектованию должностей Службы военного капелланства.

Военное капелланство

Военное капелланство - это форма религиозного служения, которая оказывает духовную и моральную поддержку военнослужащим, а также членам их семей. Военные капелланы, как правило, являются представителями различных религиозных конфессий, которые работают в вооруженных силах для обеспечения религиозных потребностей солдат и офицеров. Они предоставляют религиозные обряды, проводят службы, предоставляют духовные советы, а также поддерживают моральный дух военных во время службы, особенно в условиях боевых действий.