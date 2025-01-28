В Україні змінили термін укладання контракту для військових капеланів, - Міноборони

Згідно з новими правилами, копії мандатів надаватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а не релігійні організації. При звільненні капеланів військові формування інформуватимуть як цю службу, так і відповідні органи виконавчої влади.

"Ці зміни - не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною", - зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.



Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.

Військове капеланство

Військове капеланство - це форма релігійного служіння, яка надає духовну та моральну підтримку військовослужбовцям, а також членам їхніх родин. Військові капелани, як правило, є представниками різних релігійних конфесій, котрі працюють у збройних силах для забезпечення релігійних потреб солдатів та офіцерів. Вони надають релігійні обряди, проводять служби, надають духовні поради, а також підтримують моральний дух військових під час служби, особливо в умовах бойових дій.