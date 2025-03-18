Больше никаких ПТУ. В Украине хотят изменить систему профессионального образования
В Украине предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным требованиям. Соответствующий законопроект №13107 зарегистрировали в середине марта в Верховной Раде.
РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта рассказывает, какие изменения могут ожидать систему профильного образования.
- Почему хотят изменить систему профессионального образования
- Что предлагает законопроект
- Детали законопроекта
Почему хотят изменить систему профессионального образования
Действующий Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" был принят еще в 1998 году и, по словам депутатов, сейчас уже не отвечает потребностям современной молодежи.
"За эти 27 лет произошли и продолжают происходить существенные структурные изменения не только системы образования Украины, но и рынка труда, на удовлетворение запросов и потребностей которого в смысле подготовки качественного человеческого капитала работает система профессионального образования", - говорится в пояснительной записке.
Что предлагает законопроект
Законопроект №13107 предусматривает следующие изменения в профессиональном образовании:
- возможность бесплатного получения другой профессии: граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через 3 года после предыдущей квалификации при условии наличия страхового стажа от 2 лет;
- доступ к обучению без базового среднего образования: лица, которые не получили базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование;
- новая система финансирования: ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы коммунальных учреждений профессионального образования должно финансироваться из местных бюджетов;
- расширение автономии учреждений профессионального образования: учреждения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами;
- внедрение образовательного аудита: ввести проверки качества обучения для повышения стандартов образования;
- изменения в рабочем времени: работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40;
- усиление сотрудничества с работодателями: предусмотрено расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования;
- обновление терминологии: хотят заменить термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".
Детали законопроекта
Над разработкой законопроекта с 2021 года работала группа, созданная Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций из народных депутатов Украины. Также к его созданию присоединились эксперты из МОН, Государственной службы качества образования Украины, учреждений профессионального образования, научных учреждений и тому подобное.
Среди авторов проекта закона Сергей Бабак, Галина Третьякова, Ярослав Железняк, Михаил Радуцкий и другие.
Проект зарегистрировали 14 марта, сейчас он на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Если его примут, то реализация нового закона потребует дополнительных средств из госбюджета.
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