В Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах: список локаций

В Украине увеличилось количество устройств TruCAM и зон, где патрульные будут контролировать скорость автомобилей. Камеры начнут работать на 31 новом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

"Приборы TruCAM полицейские патрульной полиции используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что места установки камер определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах концентрации ДТП. Однако в регионах, где продолжаются активные боевые действия - Донецкой и Луганской областях, камеры временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской они используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 314 участков внесены следующие изменения:

добавлен 31 новый участок,

внесены изменения в 11 участков,

удалено из перечня 12 участков,

приостановлена работа на 54 участках.

Фото: в Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах (patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 января на украинских дорогах дополнительно заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД.

О том, как работает система автоматической фиксации нарушений ПДД, читайте в материале РБК-Украина.

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