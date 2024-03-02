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В Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах: список локаций

Суббота 02 марта 2024 23:09
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В Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах: список локаций Фото: в Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине увеличилось количество устройств TruCAM и зон, где патрульные будут контролировать скорость автомобилей. Камеры начнут работать на 31 новом участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

"Приборы TruCAM полицейские патрульной полиции используют рядом с камерами автоматической фиксации. Ведь большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения", - говорится в сообщении.

В полиции объяснили, что места установки камер определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах концентрации ДТП. Однако в регионах, где продолжаются активные боевые действия - Донецкой и Луганской областях, камеры временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской они используются на отдельных участках автомобильных дорог.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 314 участков внесены следующие изменения:

  • добавлен 31 новый участок,
  • внесены изменения в 11 участков,
  • удалено из перечня 12 участков,
  • приостановлена работа на 54 участках.
Фото: в Украине увеличили количество мест с камерами на дорогах (patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 января на украинских дорогах дополнительно заработали еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД.

О том, как работает система автоматической фиксации нарушений ПДД, читайте в материале РБК-Украина.

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