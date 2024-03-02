В Україні збільшили кількість місць з камерами на дорогах: список локацій

В Україні збільшилась кількість пристроїв TruCAM і зон, де патрульні контролюватимуть швидкість автомобілей. Камери почнуть працювати на 31 новій ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію.

"Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", - сказано у повідомленні.

У поліції пояснили, що місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП. Однак у регіонах, де наразі тривають активні бойові дії - Донецькій та Луганській областях, камери тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській вони використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

додано 31 нову ділянку,

внесено зміни до 11 ділянок,

видалено з переліку 12 ділянок,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Фото: в Україні збільшили кількість місць з камерами на дорогах(patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху.

Про те, як працює система автоматичної фіксації порушень ПДР, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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