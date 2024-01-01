В Украине сегодня заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Фото: в Украине сегодня заработают еще 50 камер фиксации нарушений ПДД (Getty Images)

С 1 января на украинских дорогах дополнительно заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего в стране будут работать 265 камер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые",- сообщил Белошицкий. Борисполь Заработают впервые 2 комплекса: ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова:

ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько. Кривой Рог Заработают впервые 2 комплекса: просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;

просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества. Николаев Заработают впервые 6 комплексов: просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;

просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;

ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;

просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;

просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;

просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная. Возобновляют работу 5 комплексов: просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;

просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;

просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;

просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии. Николаевская область Восстанавливается работа 1 комплекса: на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное. Полтава Заработает впервые 1 комплекс: ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко. Восстанавливается работа 1 комплекса: ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных. Полтавская область Восстанавливается работа 1 комплекса: на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава. Чернигов Заработают впервые 5 комплексов: ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;

ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;

просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;

ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;

ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное. Черниговская область Восстанавливается работа 1 комплекса: на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев. Винницкая область Заработает впервые 1 комплекс: на 417 км+815 автодороги М-30, направление направления прибора с. Чаульское. Восстанавливается работа 2 комплексов: на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница. Волынская область Заработает впервые 1 комплекс: на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно. Житомирская область Заработают впервые 2 комплекса: на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;

на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев. Закарпатская область Заработает впервые 1 комплекс: на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород. Ивано-Франковская область Заработают впервые 4 комплекса: на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;

на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;

на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;

на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло. Киев Восстанавливается работа 1 комплекса: просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная. Киевская область Заработают впервые 2 комплекса: на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;

на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов. Восстанавливается работа 3 комплексов: на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;

на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка. Львов Восстанавливается работа 1 комплекса: ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы. Львовская область Запускается впервые 1 комплекс: на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясиновка. Восстанавливается работа 3 комплексов: на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк. Одесская область Запускаются впервые 3 комплекса: на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;

на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;

на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса. Общее количество комплексов фиксации в Украине от 1 января 2024 года – 265. Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП: за превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн;

более чем на 50 км/ч - 1700 грн.