В Украине увеличат выплаты семьям с детьми-сиротами: названы суммы

Кабмин увеличивает выплаты украинским родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Они будут расти в течение следующих трех лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
По словам Гончаренко, решение Кабмина предусматривает, что среднемесячный размер выплат на одного из приемных родителей будет следующим:
При этом среднемесячный размер выплат на одного из родителей-воспитателей детдома семейного типа будет таким:
Напомним, в Украине для детей, над которыми установили опеку, предусмотрена финансовая поддержка от государства.
В частности, выплаты на детей до 6 лет составляют 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).
При этом детям, которые старше 6 лет, выплачивают 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).