UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами: названо суми

Ілюстративне фото: в Україні збільшать виплати прийомним батькам (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін збільшує виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:

  • 2026 рік - 16 240, 64 гривень;
  • 2027 рік - 16 992,16 гривень;
  • 2028 рік - 17 894,96 гривень.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким:

  • 2026 рік - 52 782,08 гривень;
  • 2027 рік - 55 224,52 гривень;
  • 2028 рік - 58 158,62 гривень.

Виплати для дітей, над якими встановили опіку

Нагадаємо, в Україні для дітей, над якими встановили опіку, передбачена фінансова підтримка від держави.

Зокрема, виплати на дітей до 6 років становлять 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

Водночас дітям, які старші за 6 років, виплачують 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати на дитинуВиплати