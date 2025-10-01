В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами: названо суми

Кабмін збільшує виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:
При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким:
Нагадаємо, в Україні для дітей, над якими встановили опіку, передбачена фінансова підтримка від держави.
Зокрема, виплати на дітей до 6 років становлять 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).
Водночас дітям, які старші за 6 років, виплачують 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).