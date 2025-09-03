Украину посетил министр обороны Великобритании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, вместе с британским коллегой они планируют скоординировать основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты.

Сотрудничество между Украиной и Британией

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляет Киеву всестороннюю помощь и является одним из ключевых союзников в поддержке украинских Сил обороны. Лондон выделил уже миллиарды фунтов стерлингов военной и гражданской помощи Киеву во время войны и провел обучение десятков тысяч украинских военных.

Напомним, что в начале этого года Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Стоит отметить, что именно Великобритания первой среди союзников подписала такой документ.

Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений:

торговля,

безопасность,

оборона,

наука,

технологии,

образование,

культура.

