До України завітав міністр оборони Британії

За його словами, разом з британським колегою вони планують скоординувати основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти.

Співпраця між Україною та Британією

Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надає Києву всебічну допомогу та є одним з ключових союзників у підтримці українських Сил оборони. Лондон виділив вже мільярди фунтів стерлінгів військової та цивільної допомоги Києву під час війни та провів навчання десятків тисяч українських військових.

Нагадаємо, що напочатку цього року Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Варто зазначити, що саме Британія першою серед союзників підписала такий документ.

Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин:

торгівля,

безпека,

оборона,

наука,

технології,

освіта,

культура.

