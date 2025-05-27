Конкуренция безумная. В каких вузах самый высокий балл для поступления на бюджет: рейтинг
Украинские выпускники уже сдают НМТ-2025, именно его результаты определят шансы на поступление в желанный вуз. В прошлом году для большинства учебных заведений было достаточно набрать 130 баллов, но в самых престижных вузах рейтинговый порог значительно выше.
РБК-Украина со ссылкой данные Освіта.юа рассказывает, в каких вузах самый высокий рейтинговый балл для поступления на бюджет.
Сколько нужно баллов для поступления на бюджет
В прошлом году для поступления на бюджетную форму обучения для большинства специальностей было достаточно набрать 130 баллов из 200. Ожидается, что порог в этом году он будет таким же. Но каждое заведение имеет свой рейтинговый порог.
Кроме этого, для некоторых специальностей нужно не менее 150 баллов (даже на контрактную форму обучения), а именно: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения".
В каких университетах самый высокий рейтинговый порог
Ежегодно ресурс Освіта.юа на основе результатов вступительной кампании составляет рейтинг вузов по показателю рейтингового порога. В прошлом году в рейтинг не учитывали высшие учебные заведения, в которые поступили менее 5 человек на бюджет, а также военные вузы (высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения).
В рейтинге использовали данные по итогам набора на бакалавра (медицинского магистра) по состоянию на ноябрь 2024 года. Всего в списке 204 заведения.
Рейтинг вузов с самым высоким вступительным баллом:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 165,81 балла;
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 162,25 балла;
- Университет "Киевская школа экономики" - 161,16 балла;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 160,82 балла;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 156,58 балла;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 155,36 балла;
- Каменец-Подольский государственный институт - 150,67 балла;
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца - 148,87 балла;
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - 147,49 балла;
- Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова - 144,56 балла.
Рейтинг образовательных учреждений с самым высоким порогом для поступления на бюджет (скриншот Освіта.юа)
При этом отметим, что средний рейтинговый балл поступающих самым высоким был у абитуриентов "Киевской школы экономики", он составил - 188,93 балла.
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