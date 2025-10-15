22 украинских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира: кто возглавил список
В рейтинге World University Rankings 2026 от британского издания Times Higher Education оказались 22 украинских университета. Это на пять больше, чем в прошлом году. Лучшим снова стал Сумской государственный университет, который сохранил свои позиции среди топовых заведений мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times Higher Education.
Кто возглавил мировой рейтинг
Уже десятый год подряд лучшим университетом планеты признан Оксфордский университет (Великобритания). Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье - Принстонский и Кембриджский университеты.
Гарвард в этом году сдвинулся на пятую позицию, которую делит со Стэнфордом.
По количеству университетов в рейтинге лидером остаются США, а второе место в этом году заняла Индия.
Кто из украинских вузов вошел в рейтинг
Украинские вузы в рейтинге:
- Сумской государственный университет занял место в диапазоне 1001-1200 позиций мирового рейтинга;
- Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского, который вошел в группу 1201-1500;
- Национальный медицинский университет имени Богомольца в диапазоне 1500+;
- Днепровский технологический университет - 1500+;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1500+;
- Харьковский авиационный институт - 1500+;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1500+;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 1500+;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 1500+;
- Национальный медицинский университет имени Пирогова, Винница - 1500+;
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 1500+;
- Киевский национальный политехнический университет Украины им. Игоря Сикорского - 1500+;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 1500+;
- Одесский национальный университет имени Мечникова - 1500+;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1500+;
- Государственный университет "Киевский авиационный институт" - 1500+;
- Украинский государственный университет науки и технологий - 1500+;
- Ужгородский национальный университет - 1500+;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника - 1500+;
- Харьковский национальный университет имени Каразина - 1500+;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1500+.
Читайте также о том, что какие украинские ВУЗы вошли в Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings.
Ранее мы писали о том, в каких украинских вузах был самый высокий балл при поступлении на бюджет.