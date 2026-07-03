В Украине утвердили единые правила рекрутинга иностранцев

3 июля Кабинет Министров Украины утвердил новые правила сопровождения иностранных добровольцев в рамках реформы рекрутинга. Есть существенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.
Федоров отметил, что теперь существует единый алгоритм сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих приобщиться к защите Украины.
"Наша цель – масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных".
В настоящее время правительство утвердило процедуру порядка логистики иностранных добровольцев "от А до Я".
С сегодняшнего дня весь процесс рекрутинга иностранцев будет проходить следующим образом:
"Иностранные добровольцы уже являются важной частью сил обороны. Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира - прозрачно и по единым правилам", - отметил Федоров.
Кабмин принял размер выплаты за военных-иностранцев в 300 тысяч гривен. Это поможет привлечь больше мотивированных воинов в Международный легион в Украине.
Украина планирует открыть рынок рекрутинга иностранных граждан для службы в силах обороны. Привлекать будут частные рекрутинговые компании, которые будут искать и предварительно отбирать добровольцев в других странах.