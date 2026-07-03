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В Украине утвердили единые правила рекрутинга иностранцев

20:50 03.07.2026 Пт
2 мин
Украина изменила механизм сопровождения иностранных добровольцев
aimg Елена Бджола
Фото: Международный легион ГУР (gur.gov.ua)

3 июля Кабинет Министров Украины утвердил новые правила сопровождения иностранных добровольцев в рамках реформы рекрутинга. Есть существенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Украина приняла единые правила для добровольцев-иностранцев

Федоров отметил, что теперь существует единый алгоритм сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих приобщиться к защите Украины.

"Наша цель – масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных".

В настоящее время правительство утвердило процедуру порядка логистики иностранных добровольцев "от А до Я".

Что изменилось в рекрутинге иностранцев

С сегодняшнего дня весь процесс рекрутинга иностранцев будет проходить следующим образом:

  • Работать с ними могут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Компании должны быть зарегистрированы в Украине, удовлетворять установленным требованиям, не находиться под санкциями, не иметь связей с государством-агрессором и внести обеспечительный платеж 5 млн грн.
  • После проверки они будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.
  • Компании будут делать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг – 300 тыс грн за одного кандидата, выплаты поэтапные.
  • Именно они будут отвечать за законность всех процедур и подлинность документов. Если кандидат не пройдет отбор, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.
  • После этого кандидат будет проходить проверки, ВЛК, базовую общевойсковую подготовку и присоединиться к Силам обороны на тех же условиях, что и военнослужащие ВСУ.

"Иностранные добровольцы уже являются важной частью сил обороны. Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира - прозрачно и по единым правилам", - отметил Федоров.

Кабмин принял размер выплаты за военных-иностранцев в 300 тысяч гривен. Это поможет привлечь больше мотивированных воинов в Международный легион в Украине.

Украина планирует открыть рынок рекрутинга иностранных граждан для службы в силах обороны. Привлекать будут частные рекрутинговые компании, которые будут искать и предварительно отбирать добровольцев в других странах.

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