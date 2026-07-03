В Україні затвердили єдині правила рекрутингу іноземців

3 липня Кабінет міністрів України затвердив нові правила супроводу іноземних добровольців у межах реформи рекрутингу. Є суттєві зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.
Федоров зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України.
"Наша мета - масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових".
Наразі уряд затвердив процедуру порядку логістики іноземних добровольців "від А до Я".
З сьогоднішнього дня увесь процес рекрутингу іноземців проходитиме так:
"Іноземні добровольці вже є важливою частиною Сил оборони. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу - прозоро та за єдиними правилами", - зазначив Федоров.
Кабмін ухвалив розмір виплати за військових-іноземців у 300 тисяч гривень. Це допоможе залучити більше вмотивованих воїнів до Мыжнародного легіону в Україні.
Україна планує відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для служби в Силах оборони. Залучати будуть приватні рекрутингові компанії, які шукатимуть і попередньо відбирамтимуть добровольців в інших країнах.