В Україні затвердили єдині правила рекрутингу іноземців

Україна ухвалила єдині правила для добровольців-іноземців

Федоров зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України.



"Наша мета - масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових".



Наразі уряд затвердив процедуру порядку логістики іноземних добровольців "від А до Я".

Що змінилося у рекрутингу іноземців

З сьогоднішнього дня увесь процес рекрутингу іноземців проходитиме так:

Працювати з ними зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Компанії повинні бути зареєстровані в Україні, відповідати установленим вимогам, не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресоркою та внести забезпечувальний платіж 5 млн грн.

Компанії повинні бути зареєстровані в Україні, відповідати установленим вимогам, не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресоркою та внести забезпечувальний платіж 5 млн грн. Після перевірки вони супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах - від оформлення документів до укладення контракту.

Компанії робитимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг - 300 тис грн за одного кандидата, виплати поетапні.

Саме вони відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде відбір, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.

Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й військовослужбовці ЗСУ.

"Іноземні добровольці вже є важливою частиною Сил оборони. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу - прозоро та за єдиними правилами", - зазначив Федоров.