В Украине утвердили единые правила рекрутинга иностранцев
3 июля Кабинет Министров Украины утвердил новые правила сопровождения иностранных добровольцев в рамках реформы рекрутинга. Есть существенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.
Украина приняла единые правила для добровольцев-иностранцев
Федоров отметил, что теперь существует единый алгоритм сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих приобщиться к защите Украины.
"Наша цель – масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных".
В настоящее время правительство утвердило процедуру порядка логистики иностранных добровольцев "от А до Я".
Что изменилось в рекрутинге иностранцев
С сегодняшнего дня весь процесс рекрутинга иностранцев будет проходить следующим образом:
- Работать с ними могут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Компании должны быть зарегистрированы в Украине, удовлетворять установленным требованиям, не находиться под санкциями, не иметь связей с государством-агрессором и внести обеспечительный платеж 5 млн грн.
- После проверки они будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.
- Компании будут делать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг – 300 тыс грн за одного кандидата, выплаты поэтапные.
- Именно они будут отвечать за законность всех процедур и подлинность документов. Если кандидат не пройдет отбор, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.
- После этого кандидат будет проходить проверки, ВЛК, базовую общевойсковую подготовку и присоединиться к Силам обороны на тех же условиях, что и военнослужащие ВСУ.
"Иностранные добровольцы уже являются важной частью сил обороны. Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира - прозрачно и по единым правилам", - отметил Федоров.
Кабмин принял размер выплаты за военных-иностранцев в 300 тысяч гривен. Это поможет привлечь больше мотивированных воинов в Международный легион в Украине.
Украина планирует открыть рынок рекрутинга иностранных граждан для службы в силах обороны. Привлекать будут частные рекрутинговые компании, которые будут искать и предварительно отбирать добровольцев в других странах.