В Украине утвердили единые правила рекрутинга иностранцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Украина приняла единые правила для добровольцев-иностранцев

Федоров отметил, что теперь существует единый алгоритм сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих приобщиться к защите Украины.



"Наша цель – масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных".



В настоящее время правительство утвердило процедуру порядка логистики иностранных добровольцев "от А до Я".

Что изменилось в рекрутинге иностранцев

С сегодняшнего дня весь процесс рекрутинга иностранцев будет проходить следующим образом:

Работать с ними могут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Компании должны быть зарегистрированы в Украине, удовлетворять установленным требованиям, не находиться под санкциями, не иметь связей с государством-агрессором и внести обеспечительный платеж 5 млн грн.

Компании должны быть зарегистрированы в Украине, удовлетворять установленным требованиям, не находиться под санкциями, не иметь связей с государством-агрессором и внести обеспечительный платеж 5 млн грн. После проверки они будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.

Компании будут делать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг – 300 тыс грн за одного кандидата, выплаты поэтапные.

Именно они будут отвечать за законность всех процедур и подлинность документов. Если кандидат не пройдет отбор, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.

После этого кандидат будет проходить проверки, ВЛК, базовую общевойсковую подготовку и присоединиться к Силам обороны на тех же условиях, что и военнослужащие ВСУ.

"Иностранные добровольцы уже являются важной частью сил обороны. Новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира - прозрачно и по единым правилам", - отметил Федоров.