В Україні затвердили єдині правила рекрутингу іноземців
3 липня Кабінет міністрів України затвердив нові правила супроводу іноземних добровольців у межах реформи рекрутингу. Є суттєві зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.
Україна ухвалила єдині правила для добровольців-іноземців
Федоров зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України.
"Наша мета - масштабувати залучення іноземних добровольців та створити прозорий і зрозумілий механізм супроводу. Так ми зможемо системно посилювати бойові підрозділи та зберігати життя українських військових".
Наразі уряд затвердив процедуру порядку логістики іноземних добровольців "від А до Я".
Що змінилося у рекрутингу іноземців
З сьогоднішнього дня увесь процес рекрутингу іноземців проходитиме так:
- Працювати з ними зможуть лише компанії, включені до переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Компанії повинні бути зареєстровані в Україні, відповідати установленим вимогам, не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресоркою та внести забезпечувальний платіж 5 млн грн.
- Після перевірки вони супроводжуватимуть добровольця на всіх етапах - від оформлення документів до укладення контракту.
- Компанії робитимуть оформлення документів, страхування, прибуття в Україну, проживання та харчування. Вартість пакету послуг - 300 тис грн за одного кандидата, виплати поетапні.
- Саме вони відповідатимуть за законність усіх процедур і достовірність документів. Якщо кандидат не пройде відбір, компанія власним коштом забезпечить його повернення до країни вибуття.
- Після цього кандидат проходитиме перевірки, ВЛК, базову загальновійськову підготовку та долучатиметься до Сил оборони на тих самих умовах, що й військовослужбовці ЗСУ.
"Іноземні добровольці вже є важливою частиною Сил оборони. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу - прозоро та за єдиними правилами", - зазначив Федоров.
Кабмін ухвалив розмір виплати за військових-іноземців у 300 тисяч гривень. Це допоможе залучити більше вмотивованих воїнів до Мыжнародного легіону в Україні.
Україна планує відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для служби в Силах оборони. Залучати будуть приватні рекрутингові компанії, які шукатимуть і попередньо відбирамтимуть добровольців в інших країнах.