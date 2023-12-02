В Украине задерживается ряд поездов из-за снегопадов: список рейсов

Снегопады накрыли запад Украины 2 декабря, есть обесточивания. Поэтому некоторые поезда опаздывают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"УЗ" отмечает, что из-за непогоды нет отмененных рейсов. Однако из-за налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой:
Следить за задержками поездов можно на портале uz-vezemo.uz.gov.ua.
Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях.
Киев 2 декабря накроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.
Также известно, что во Львовской области из-за непогоды обесточены 305 населенных пунктов. Фиксируются осложнения в движении на объездной Львова. На других дорогах - без осложнений, местами намерзание и гололедица.
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