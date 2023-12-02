В Украине задерживается ряд поездов из-за снегопадов: список рейсов

"УЗ" отмечает, что из-за непогоды нет отмененных рейсов. Однако из-за налипания мокрого снега несколько поездов следуют с задержкой:

№17/18 Харьков - Ужгород (+1:47);

№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);

№35/36 Одесса - Перемышль (+1:17);

№53/54 Киев - Перемышль (+1:17);

№7/8 Киев - Черновцы (+0:53);

№715/716 Перемышль - Киев (+0:53);

№95/96 Киев - Рахов (+0:47);

№5/6 Запорожье - Ясиня (+0:36);

№29/30 Киев - Ужгород (+0:35).

Следить за задержками поездов можно на портале uz-vezemo.uz.gov.ua.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях.

Киев 2 декабря накроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Также известно, что во Львовской области из-за непогоды обесточены 305 населенных пунктов. Фиксируются осложнения в движении на объездной Львова. На других дорогах - без осложнений, местами намерзание и гололедица.