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Во Львовской области без света более 300 населенных пунктов из-за непогоды

Львов, Суббота 02 декабря 2023 10:49
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Во Львовской области без света более 300 населенных пунктов из-за непогоды Фото: во Львовской области без света более 300 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода во Львовской области 2 декабря обесточила 305 населенных пунктов. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По словам Козицкого, из-за налипания мокрого снега во Львовской области полностью обесточен 121 населенный пункт, а частично - 184.

Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях.

Кроме того, синоптики предупреждают об ухудшении погоды во Львовской области. Козицкий отмечает, что снегоочистительная техника продолжает работать. По его словам, есть осложнения в движении на объездной Львова. На других дорогах - без осложнений, местами намерзание и гололедица.

Для транспортных средств во Львовской области действуют стоянки, где можно переждать непогоду. Перечень - по ссылке.

"Учитывая предупреждение синоптиков, призываю вас по возможности переждать непогоду дома или воспользоваться общественным транспортом. Берегите себя", - призвал глава ОВА.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, в Харьковской и Полтавской областях.

При этом на севере, центре, западе температура воздуха будет в пределах от +4 до -3 градусов. А на юге днем ожидается до +14 +16 градусов.

Также сегодня Киев покроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

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Львовская область Непогода в Украине відключеня світла Электроэнергия
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