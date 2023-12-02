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В Україні затримується низка потягів через снігопади: список рейсів

Фото: через снігопад в Україні затримуються потяи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Снігопади накрили захід України 2 грудня, є знеструмлення. Через це деякі потяги запізнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"УЗ" наголошує, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через  налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою:

  • №17/18 Харків - Ужгород (+1:47);
  • №265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);
  • №35/36 Одеса - Перемишль (+1:17);
  • №53/54 Київ - Перемишль (+1:17);
  • №7/8 Київ - Чернівці (+0:53);
  • №715/716 Перемишль - Київ (+0:53);
  • №95/96 Київ - Рахів (+0:47);
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36);
  • №29/30 Київ - Ужгород (+0:35).

Стежити за затримками потягів можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що у Львівській області через негоду знеструмлено 305 населених пунктів. Фіксуються ускладнення у русі на об'їзній Львова. На інших дорогах - без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця.

 

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