В Україні затримується низка потягів через снігопади: список рейсів

Снігопади накрили захід України 2 грудня, є знеструмлення. Через це деякі потяги запізнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"УЗ" наголошує, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою:
Стежити за затримками потягів можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.
Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.
Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.
Також відомо, що у Львівській області через негоду знеструмлено 305 населених пунктів. Фіксуються ускладнення у русі на об'їзній Львова. На інших дорогах - без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця.
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