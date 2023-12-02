В Україні затримується низка потягів через снігопади: список рейсів

"УЗ" наголошує, що через негоду немає скасованих рейсів. Проте через налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою:

№17/18 Харків - Ужгород (+1:47);

№265/266 Ужгород - Ковель (+1:40);

№35/36 Одеса - Перемишль (+1:17);

№53/54 Київ - Перемишль (+1:17);

№7/8 Київ - Чернівці (+0:53);

№715/716 Перемишль - Київ (+0:53);

№95/96 Київ - Рахів (+0:47);

№5/6 Запоріжжя - Ясіня (+0:36);

№29/30 Київ - Ужгород (+0:35).

Стежити за затримками потягів можна на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що у Львівській області через негоду знеструмлено 305 населених пунктів. Фіксуються ускладнення у русі на об'їзній Львова. На інших дорогах - без ускладнень, місцями є намерзання та ожеледиця.