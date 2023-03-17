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Двух агитаторов РФ отправили в тюрьму: среди них был владелец канала "Херсонская республика"

Фото: В Украине осудили двух агитаторов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Два интернет-агитатора оправдывали военные преступления РФ и призывали к захвату государственной власти в Украине. Их задержали и приговорили к 3 и 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Одним из вражеских приспешников оказался житель Ивано-Франковской области, создавший в апреле прошлого года канал "Херсонская республика". На этом интернет-ресурсе он публиковал сообщения, где пытался дискредитировать военнослужащих Сил обороны и призвал поддержать псевдореферендум в захваченных районах Херсонской области", - говорится в сообщении.

На канале регулярно публиковались новости и заявления, связанные с коллаборантами Владимиром Сальдо и Кириллом Стремоусовым. Суд признал агитатора виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • Коллаборационная деятельность;
  • Обида чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему;
  • Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

"Также к реальному сроку заключения приговорен житель Тернопольской области, который в интернете публично распространял призывы к убийству государственных деятелей и насильственному свержению конституционного строя Украины", - пояснили в СБУ.

Напомним, что бывшие работники исправительной колонии в Херсонской области сотрудничали с оккупантами и получили за это фейковые "должности". Правоохранители обнаружили их и задержали.

Два жителя Новогродовки (Донецкая область) передавали оккупантам данные о перемещениях и местах дислокации украинских защитников на территории города. Правоохранители их обнаружили и задержали.

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