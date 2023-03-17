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Двох агітаторів РФ відправили до в’язниці: серед них був власник каналу "Херсонська республіка"

Фото: В Україні засудили двох агітаторів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Два інтернет-агітатори виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення державної влади в Україні. Їх затримали та засудили до 3 і 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Одним із ворожих поплічників виявився мешканець Івано-Франківської області, який у квітні минулого року створив канал "Херсонська республіка". На цьому інтернет-ресурсі він публікував дописи, де намагався дискредитувати військовослужбовців Сил оборони та закликав підтримати псевдореферендум у захоплених районах Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

На каналі регулярно публікувались новини та заяви, які були пов'язані з колаборантами Володимиром Сальдо та Кирилом Стремоусовим. Суд визнав агітатора винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • Колабораційна діяльність;
  • Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю;
  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років.

"Також до реального терміну ув’язнення засуджено мешканця Тернопільської області, який в інтернеті публічно поширював заклики до вбивства державних діячів і насильницького повалення конституційного ладу України", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, що колишні працівники виправної колонії у Херсонській області співпрацювали з окупантами та отримали за це фейкові "посади". Правоохоронці виявили їх та затримали.

Двоє мешканців Новогродівки (Донецька область) передавали окупантам дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території міста. Правоохоронці їх виявили та затримали.

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