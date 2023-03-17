Двох агітаторів РФ відправили до в’язниці: серед них був власник каналу "Херсонська республіка"

"Одним із ворожих поплічників виявився мешканець Івано-Франківської області, який у квітні минулого року створив канал "Херсонська республіка". На цьому інтернет-ресурсі він публікував дописи, де намагався дискредитувати військовослужбовців Сил оборони та закликав підтримати псевдореферендум у захоплених районах Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

На каналі регулярно публікувались новини та заяви, які були пов'язані з колаборантами Володимиром Сальдо та Кирилом Стремоусовим. Суд визнав агітатора винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

Колабораційна діяльність;

Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років.

"Також до реального терміну ув’язнення засуджено мешканця Тернопільської області, який в інтернеті публічно поширював заклики до вбивства державних діячів і насильницького повалення конституційного ладу України", - пояснили в СБУ.