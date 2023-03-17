В Херсоне задержали трех работников колонии, предавших присягу и работавших на РФ

Бывшие работники исправительной колонии в Херсонской области сотрудничали с оккупантами и получили за это фейковые "должности". Правоохранители обнаружили их и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" согласились работать на оккупантов. Супружеская пара младших инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега трудоустроились на аналогичные должности в незаконно созданном органе - так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", - говорится в сообщении.

Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам России.

В ходе обысков правоохранители изъяли подписанный бланк присяги гражданина РФ, пропуски, служебные удостоверения, агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган. Все троим было сообщено о подозрении в государственной измене.