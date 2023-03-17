ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне задержали трех работников колонии, предавших присягу и работавших на РФ

Новина українською →
Херсон, Пятница 17 марта 2023 15:17
В Херсоне задержали трех работников колонии, предавших присягу и работавших на РФ Фото: В Херсоне задержали трех работников колонии, предавших присягу и работавших на РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие работники исправительной колонии в Херсонской области сотрудничали с оккупантами и получили за это фейковые "должности". Правоохранители обнаружили их и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония № 10" согласились работать на оккупантов. Супружеская пара младших инспекторов 1 категории отдела охраны и их коллега трудоустроились на аналогичные должности в незаконно созданном органе - так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области", - говорится в сообщении.

Все они выполняли приказы и обеспечивали функционирование органа, вошедшего в "федеральную службу исполнения наказаний" РФ и действовавшего по законам России.

В ходе обысков правоохранители изъяли подписанный бланк присяги гражданина РФ, пропуски, служебные удостоверения, агитационные листовки с призывом трудоустройства в оккупационный орган. Все троим было сообщено о подозрении в государственной измене.

Напомним, что во время оккупации Херсона работник колонии перешел на сторону оккупантов и получил гражданство РФ. Правоохранители обнаружили его и сообщили о подозрении в госизмене.

Бывший работник исправительной колонии Херсона перешел на сторону РФ и тренировал служебных собак. Мужчину задержали и приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить