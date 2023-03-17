На Донбассе задержали двух коллаборантов, сдававших РФ координаты шахт и больниц
Два жителя Новогродовки (Донецкая область) передавали оккупантам данные о перемещениях и местах дислокации украинских защитников на территории города. Правоохранители их обнаружили и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"В течение февраля 2023 года двое местных жителей через мессенджер "Telegram" посылали военнослужащему РФ данные о перемещениях и местах дислокации украинских защитников на территории Новогродовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передавали координаты местных шахт, железнодорожных станций и больницы. Кроме того, женщина за свое содействие получала от представителя РФ денежное вознаграждение.
Мужчине и женщине объявили о подозрениях в коллаборационной деятельности и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Напомним, что российская шпионка собирала данные об оборонных предприятиях в Кировоградской области. Соратницу оккупантов разоблачили и задержали правоохранители.
Бывшие работники исправительной колонии в Херсонской области сотрудничали с оккупантами и получили за это фейковые "должности". Правоохранители обнаружили их и задержали.
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