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На Донбассе задержали двух коллаборантов, сдававших РФ координаты шахт и больниц

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Новогродовка, Пятница 17 марта 2023 16:21
На Донбассе задержали двух коллаборантов, сдававших РФ координаты шахт и больниц Фото: На Донбассе задержали двух коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя Новогродовки (Донецкая область) передавали оккупантам данные о перемещениях и местах дислокации украинских защитников на территории города. Правоохранители их обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В течение февраля 2023 года двое местных жителей через мессенджер "Telegram" посылали военнослужащему РФ данные о перемещениях и местах дислокации украинских защитников на территории Новогродовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передавали координаты местных шахт, железнодорожных станций и больницы. Кроме того, женщина за свое содействие получала от представителя РФ денежное вознаграждение.

Мужчине и женщине объявили о подозрениях в коллаборационной деятельности и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Напомним, что российская шпионка собирала данные об оборонных предприятиях в Кировоградской области. Соратницу оккупантов разоблачили и задержали правоохранители.

Бывшие работники исправительной колонии в Херсонской области сотрудничали с оккупантами и получили за это фейковые "должности". Правоохранители обнаружили их и задержали.

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