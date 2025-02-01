RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

По Украине применяют аварийные отключения после ударов РФ: в каких областях

Фото: в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В связи с российской комбинированной воздушной атакой этим утром, 1 февраля, в ряде областей применяют аварийные отключения. Такие ограничения пока применяются в семи областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Где именно будут аварийные отключения света

В энергетической компании рассказали, что аварийные отключения из-за вражеской атаки применяют в:

  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской областях.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, были предприняты превентивные меры ограничения по свету.

"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - говорится в заявлении чиновника на Facebook-странице.

Он также призвал граждан следить за официальными сообщениями.

Добавим, как проинформировали в Полтавской областной военной администрации (ОВА), были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

"Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - рассказали в администрации.

Комбинированная российская атака 1 февраля

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеской ракетной атаки. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Позже в нескольких городах прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось, что уже известно о пострадавших в Харькове, где также произошли пожары.

Напомним, ранее этой ночью российские оккупанты запустили ударные БПЛА по Запорожью, и вражеские воздушные цели повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения светаЭнергетикиРакетная атака