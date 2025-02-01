По Украине применяют аварийные отключения после ударов РФ: в каких областях

Где именно будут аварийные отключения света

В энергетической компании рассказали, что аварийные отключения из-за вражеской атаки применяют в:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Донецкой,

Кировоградской,

Запорожской,

Днепропетровской областях.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, были предприняты превентивные меры ограничения по свету.

"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - говорится в заявлении чиновника на Facebook-странице.

Он также призвал граждан следить за официальными сообщениями.

Добавим, как проинформировали в Полтавской областной военной администрации (ОВА), были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

"Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - рассказали в администрации.

Комбинированная российская атака 1 февраля

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеской ракетной атаки. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Позже в нескольких городах прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось, что уже известно о пострадавших в Харькове, где также произошли пожары.

Напомним, ранее этой ночью российские оккупанты запустили ударные БПЛА по Запорожью, и вражеские воздушные цели повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.