Производителей оружия в Украине освободят от налогов на 10 лет
В Верховную Раду подали пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия. Проекты разработаны совместно с Министерством обороны.
Об этом заявил лидер монобольшинства "Слуги народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
Как отметил Арахамия, более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине.
"Мы имеем уникальные разработки и опыт ведения современной войны. Западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями. В будущем наш ОПК будет одной из точек роста экономики", - рассказал депутат.
По его словам, эти возможности нужно использовать и масштабировать.
Арахамия сообщил, что пакет законопроектов предусматривает:
- создание Перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны Украины;
- защиту информации о производителях оружия;
- налоговые льготы до 1 января 2036 года - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.
Арахамия заявил, что также сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях.
"Резиденты Defence City получат упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий, дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, поддержку в релокации предприятий, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций", - добавил лидер монобольшинства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.
Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.
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