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Производителей оружия в Украине освободят от налогов на 10 лет

Украина, Среда 25 июня 2025 11:10
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Производителей оружия в Украине освободят от налогов на 10 лет Фото: производители оружия в Украине будут освобождены от налогов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховную Раду подали пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия. Проекты разработаны совместно с Министерством обороны.

Об этом заявил лидер монобольшинства "Слуги народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Как отметил Арахамия, более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине.

"Мы имеем уникальные разработки и опыт ведения современной войны. Западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями. В будущем наш ОПК будет одной из точек роста экономики", - рассказал депутат.

По его словам, эти возможности нужно использовать и масштабировать.

Арахамия сообщил, что пакет законопроектов предусматривает:

  • создание Перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны Украины;
  • защиту информации о производителях оружия;
  • налоговые льготы до 1 января 2036 года - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога.

Арахамия заявил, что также сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях.

"Резиденты Defence City получат упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий, дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса, поддержку в релокации предприятий, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций", - добавил лидер монобольшинства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

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