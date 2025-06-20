Украине нужно больше денег на войну: Марченко анонсировал изменения в бюджет

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.

"Мы не медлим, мы готовы. Я надеюсь, что депутатский корпус будет готов проголосовать за наши предложения", - сказал он.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные потребности возникают у наших военных, у наших производителей из-за ситуации с помощью и ситуацией на фронте.

"Мы действительно сейчас с Министерством финансов, Министерством обороны просчета потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года в связи с событиями с точки зрения поставок оружия и амуниции от партнеров и связи с ситуацией на поле боя", - сказал он.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Минфин подаст изменения в бюджет после 27 июня.