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Украине нужно больше денег на войну: Марченко анонсировал изменения в бюджет

Украина, Пятница 20 июня 2025 11:55
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Украине нужно больше денег на войну: Марченко анонсировал изменения в бюджет Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.

"Мы не медлим, мы готовы. Я надеюсь, что депутатский корпус будет готов проголосовать за наши предложения", - сказал он.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, дополнительные потребности возникают у наших военных, у наших производителей из-за ситуации с помощью и ситуацией на фронте.

"Мы действительно сейчас с Министерством финансов, Министерством обороны просчета потребности в дополнительных средствах на вторую половину этого года в связи с событиями с точки зрения поставок оружия и амуниции от партнеров и связи с ситуацией на поле боя", - сказал он.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Минфин подаст изменения в бюджет после 27 июня.

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону заложены в сумме 2,223 трлн гривен.

В первом квартале расходы на обороноспособность и безопасность Украины выросли до 73,5% общего объема госбюджета.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что военные расходы Украины в этом году оказались выше, чем заложено в государственный бюджет.

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Министерство финансов Украины Госбюджет
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