В Украине запустили платформу для испытаний западного оружия: что известно

В частности, платформа Test in Ukraine позволит иностранным производителям дронов, наземных роботов, РЭБ и решений на базе искусственного интеллекта - официально тестировать свою продукцию в Украине.

Компании смогут лично участвовать в испытаниях, чтобы сразу вносить изменения. Или же в другом случае, передавать свой продукт Brave1, чтобы команда кластера самостоятельно его протестировала.

Федоров отметил, что Украина уже построила инфраструктуру для быстрого развития оборонных технологий. Кроме того, наша страна готова помогать компаниям из стран-партнеров "разрабатывать, тестировать и совершенствовать технологии, которые работают на поле боя".

"Это возможность получить опыт, который невозможно смоделировать в лабораториях. Brave1 - ваша точка входа: для тестирования, совместного развития и масштабирования лучших решений для победы Украины", - сказал Федоров.

Где будут испытывать оружие

В министерстве рассказали, что иностранные компании получат возможность проверить свои технологии на полигоне. Там будут условия, приближенные к боевым. Причем тестирование будет вместе с подразделениями, которые имеют реальный опыт.

"Это дает прямой доступ к обратной связи от военных, чтобы быстро совершенствовать продукты и адаптировать их под настоящие вызовы войны", - сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Также там добавили, что компании смогут сотрудничать с украинскими производителями для масштабирования разработок и ускоренного выхода на рынки.

"Украина предлагает не только полигоны, но и партнерство для создания эффективных решений", - резюмировали в министерстве.