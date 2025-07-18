В Україні запустили платформу для випробувань західної зброї: що відомо

Зокрема, платформа Test in Ukraine дозволить іноземним виробникам дронів, наземних роботів, РЕБ і рішень на базі штучного інтелекту - офіційно тестувати свою продукцію в Україні.

Компанії зможуть особисто брати участь у випробуваннях, щоб одразу вносити зміни. Або ж в іншому випадку, передаватимуть свій продукт Brave1, щоб команда кластера самостійно його протестувала.

Федоров наголосив, що Україна вже побудувала інфраструктуру для швидкого розвитку оборонних технологій. Крім того, наша країна готова допомагати компаніям з країн-партнерів "розробляти, тестувати та вдосконалювати технології, які працюють на полі бою".

"Це можливість отримати досвід, який неможливо змоделювати в лабораторіях. Brave1 - ваша точка входу: для тестувань, спільного розвитку та масштабування найкращих рішень для перемоги України", - сказав Федоров.

Де будуть випробувати зброю

У міністерстві розповіли, що іноземні компанії отримають можливість перевірити свої технології на полігоні. Там будуть умови, наближені до бойових. Причому тестування буде разом з підрозділами, які мають реальний досвід.

"Це дає прямий доступ до зворотного зв’язку від військових, щоб швидко вдосконалювати продукти та адаптувати їх під справжні виклики війни", - повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Також там додали, що компанії зможуть співпрацювати з українськими виробниками для масштабування розробив і пришвидшеного виходу на ринки.

"Україна пропонує не лише полігони, а й партнерство для створення ефективних рішень", - резюмували у міністерстві.