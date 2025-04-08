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Украина предлагает партнерам тестировать их оружие на поле боя, - Минобороны

Вторник 08 апреля 2025 18:26
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Украина предлагает партнерам тестировать их оружие на поле боя, - Минобороны Фото: заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин (mod.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина предложила партнерам возможность тестирования их оборонной продукции во время ведения боевых действий и призвала наладить долгосрочное партнерство.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин во время выступления на эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме, который состоялся в Киеве.

Как сообщается, в мероприятии принял участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов, а также представители промышленности обеих стран, чиновники и эксперты.

"Эстония - настоящий друг нашей страны, и мы должны наращивать промышленное сотрудничество. Среди возможностей, которые предлагает Украина международным партнерам, - тестирование продукции в реальных условиях боевых действий и развитие долгосрочного партнерства в рамках совместных предприятий", - отметил Чуркин.

Заместитель министра очертил ключевые направления, по которым Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских союзников, в частности антидронные решения и модернизация вооружения, которое уже действует на поле боя.

Он также поблагодарил Эстонию за системную и сильную поддержку.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь выразил надежду, что эстонско-украинский оборонно-промышленный форум станет платформой, которая поможет создать новые возможности в сфере оборонного производства и обмена технологиями.

"Эстония готова делиться собственным опытом в сфере ИТ и цифровой трансформации", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина предлагает создать с Францией совместные производства вооружения. Для финансирования хотят использовать доходы с замороженных активов России.

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